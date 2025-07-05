Kastamonu'da kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 11 ayrı suçtan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. Devrekani ilçesinde yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.