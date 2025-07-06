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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:37
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovanören köyünde Kamil Turgut'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki Bekir Turgut'a ait eve sıçradı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Cide ve Şenpazar ilçesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında 2 ev zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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