Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovanören köyünde Kamil Turgut'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki Bekir Turgut'a ait eve sıçradı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Cide ve Şenpazar ilçesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında 2 ev zarar gördü.
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