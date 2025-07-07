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        Kastamonu'da şah damarı rahatsızlıklarına karşı stent tedavisi uygulanmaya başlandı

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şah damarlarında (karotis) oluşan darlık ve plaklara karşı stent tedavisi uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:44 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:44
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        Kastamonu'da şah damarı rahatsızlıklarına karşı stent tedavisi uygulanmaya başlandı
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        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şah damarlarında (karotis) oluşan darlık ve plaklara karşı stent tedavisi uygulanmaya başlandı.

        Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, Girişimsel Radyoloji Ünitesi tarafından önemli bir tedavi yönteminin daha hastanede uygulanmaya başlandığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Beyne giden şah damarlarında oluşan darlık ve plaklara karşı uygulanan stent tedavisi, artık Kastamonu’da da yapılıyor. Bu sayede felç (inme) riski taşıyan hastalar, büyük şehirlere gitmeden kendi memleketlerinde tedavi olabilecek. Girişimsel radyoloji, vücut içindeki damarlara ve organlara görüntüleme cihazları eşliğinde ulaşılarak yapılan, çoğu zaman ameliyatsız şekilde uygulanan tedavileri kapsar. Bu birimde şimdiye kadar akciğer kanaması geçiren hastalarda kanamayı durdurma, bağırsak damarlarında gelişen tıkanıklıklarda tekrar kan akımını sağlama gibi hayat kurtaran müdahalelerin yanında,

        tümör tedavileri, diyaliz kateteri yerleştirme, abse boşaltma gibi pek çok önemli işlem başarıyla gerçekleştirilmiştir. Artık bu listeye, şah damarı stentleme işlemi de eklenmiş oldu."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen girişimsel radyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Taşkent, "Şah damarı darlıkları felç riskinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu müdahale artık hastanemizde güvenli ve etkili şekilde uygulanıyor. Böylece hastalarımız şehir dışına gitmeden, bu önemli tedaviye burada ulaşabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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