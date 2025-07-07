Kastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasındaki kavgada 2 kişi silahla vuruldu

Yaralanan A.E. ve S.D. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, yanında bulundurduğu silahla A.E. ve S.D'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında, özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı.

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