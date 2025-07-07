Kastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasındaki kavgada 2 kişi silahla vuruldu
Kastamonu Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Kastamonu Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında, özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, yanında bulundurduğu silahla A.E. ve S.D'ye ateş etti.
Yaralanan A.E. ve S.D. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
A.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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