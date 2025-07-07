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        Kastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasındaki kavgada 2 kişi silahla vuruldu

        Kastamonu Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:13
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        Kastamonu'da özel güvenlik görevlileri arasındaki kavgada 2 kişi silahla vuruldu
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        Kastamonu Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında, özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, yanında bulundurduğu silahla A.E. ve S.D'ye ateş etti.

        Yaralanan A.E. ve S.D. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        A.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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