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        Judo Milli Takımı başarı için her ay kamp yapıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Judo Milli Takımı, her ay bir kamp yaparak şampiyonalara yoğun şekilde hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:05
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        Judo Milli Takımı başarı için her ay kamp yapıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Judo Milli Takımı, her ay bir kamp yaparak şampiyonalara yoğun şekilde hazırlanıyor.

        Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takım kampında kadın ve erkeklerden oluşan 24 sporcu yer alıyor.

        Mesut Kapan, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki madalya maçı yaptıklarını, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda bunu çok daha yukarıya taşımak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

        Ocak ayından itibaren yeni dönem çalışmalarına başladıklarını anlatan Kapan, "Kastamonu'da güzel bir kamp geçiriyoruz. Buradaki kampı sonlandırdıktan sonra Kocaeli'nde kamp yapacağız. Ondan sonra eylül ayında bir kamp daha yapacağız. Çalışmalarımız son derece süratli devam ediyor. Bu kamp daha çok çocukların fiziksel ve teknik kapasitesini geliştirmeye yönelik. İlerleyen dönemde de teknik kapasiteyi artırıp müsabakalara hazırlık dönemini sürdüreceğiz." dedi.

        Kasım ayında önemli müsabakalar olacağını dile getiren Kapan, "Şu anda bizim için önemli olan kasım ayında yapılacak 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası ile İslami Dayanışma Oyunları. Bu şampiyonalara katılacak kadromuzu belirleyeceğiz. Tecrübeli ve iyi bir ekibimiz var. Ekip halinde iyi bir ortamımız var." diye konuştu.

        - 2028 olimpiyatlarında hedef en az 2 madalya

        Kapan, bir önceki olimpiyatlara çok iyi katılım yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Federasyon başkanımız Sezer Huysuz, başarı için elinden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumda. Geçen olimpiyata 8 kişi katılıp 2 madalya maçı yaptık. 2028'de olimpiyatlara en az aynı sayıda katılıp en az 2 madalya almayı hedefliyoruz. Yeni başlayan bu dönemde çocuklarımız gerçekten motivasyonu yüksek, hırslı şekilde çalışıyor. Hedefe ulaşacağımız düşüncesindeyim."

        Başarıya ulaşmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Kapan, "Artık çocuklarımız sürekli kampta olacak. Sadece kamp dönüşünde 3-5 gün tatiller yapacak. Onun dışında yoğun çalışma dönemi ile hedefimize ilerleyeceğiz. Judo Milli Takımı olarak her ay en az bir kamp yapıp hedefimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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