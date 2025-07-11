Judo Milli Takımı başarı için her ay kamp yapıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Judo Milli Takımı, her ay bir kamp yaparak şampiyonalara yoğun şekilde hazırlanıyor.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takım kampında kadın ve erkeklerden oluşan 24 sporcu yer alıyor.

Mesut Kapan, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki madalya maçı yaptıklarını, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda bunu çok daha yukarıya taşımak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ocak ayından itibaren yeni dönem çalışmalarına başladıklarını anlatan Kapan, "Kastamonu'da güzel bir kamp geçiriyoruz. Buradaki kampı sonlandırdıktan sonra Kocaeli'nde kamp yapacağız. Ondan sonra eylül ayında bir kamp daha yapacağız. Çalışmalarımız son derece süratli devam ediyor. Bu kamp daha çok çocukların fiziksel ve teknik kapasitesini geliştirmeye yönelik. İlerleyen dönemde de teknik kapasiteyi artırıp müsabakalara hazırlık dönemini sürdüreceğiz." dedi.