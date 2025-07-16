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        Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesinden Kur'an kursu öğrencilerine ikram

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesi (TDV) tarafından ikramda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:54
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        Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesinden Kur'an kursu öğrencilerine ikram
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesi (TDV) tarafından ikramda bulunuldu.

        TDV tarafından kursa katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de sportif faaliyetlerle destek verdi.

        Cide İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, çocukların Kur'an-ı Kerim'i sevmesi ve camiye aidiyet duygusu kazanmasını amaçladıklarını belirterek, "Hem eğleniyorlar hem de manevi değerlerle buluşuyorlar. Destek veren tüm kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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