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        Kastamonu'da evin bahçesine giren ayı ile yavrusu güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde evin bahçesine giren ayı ile yavrusu, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:35
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        Kastamonu'da evin bahçesine giren ayı ile yavrusu güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde evin bahçesine giren ayı ile yavrusu, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alınca Mahallesi'nde oturan Celal Değirmenci'ye ait evin bahçesine gece giren ayı ile yavrusu, bir süre gezindi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların, tel çitleri aşarak girdikleri bahçede dolaştıktan sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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