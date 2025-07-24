Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik spor etkinliği yapıldı

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler çeşitli sportif etkinliklere katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Cide Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, "Yazımda kardeşlik var" kamp eğitim programı kapsamında Cide Spor Salonu'nda spor yaptı.

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