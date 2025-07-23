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        Kastamonu'da hükümlüler "doğada nefes ve gevşeme egzersizi" yaptı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hükümlüler, "doğada nefes ve gevşeme egzersizi" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:26
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        Kastamonu'da hükümlüler "doğada nefes ve gevşeme egzersizi" yaptı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hükümlüler, "doğada nefes ve gevşeme egzersizi" gerçekleştirdi.

        İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kırılgan süreçler yaşayan denetim altındaki hükümlü ve yükümlülerin, geçmişlerinde aldıkları yaraları sarabilmek, bunalımları, endişeleri, kaygıları azaltabilmek ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hükümlü ve yükümlüler, gönüllü ve kurum psikologları ile müzisyenlerin de katıldığı programda Geriş Tepesi'nde kaygı yönetimi, nefes ve gevşeme egzersizleri faaliyeti gerçekleştirdi.

        Çalışmayla yükümlülerin içsel dengeyi keşfetmeleri ve ruhsal anlamda güçlenmeleri amacıyla doğadan faydalanarak fiziksel ve zihinsel anlamda rahatlamaları sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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