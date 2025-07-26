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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:16 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:16
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolu Çuhadoruğu mevkisinde Sedat Ç'nin (45) kullandığı 71 AD 139 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Ş. (37) idaresindeki 41 SF 367 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ayhan E. (34) ve Burhan E. (49) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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