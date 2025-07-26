Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kastamonu-İnebolu kara yolu Çuhadoruğu mevkisinde Sedat Ç'nin (45) kullandığı 71 AD 139 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Ş. (37) idaresindeki 41 SF 367 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ayhan E. (34) ve Burhan E. (49) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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