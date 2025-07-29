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        Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki teleferik yeni sezon için hazırlanıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi, teleferiğin de bakımı yapılarak yeni sezona hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:01
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        Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki teleferik yeni sezon için hazırlanıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi, teleferiğin de bakımı yapılarak yeni sezona hazırlanıyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

        Açılışı 2020'de yapılan, 5,6 kilometrelik piste sahip Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresince işletilen tesiste her yıl yaz döneminde bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Merkezdeki teleferiğin bakımı ise uluslararası bir firma tarafından yapıldı. Bakım ekibi, teleferiğin sorunsuz çalışması için metrelerce yükseklikteki direklere tırmanıp sorun olup olmadığını kontrol etti. Ekip, belirlenen sorunları da giderdi.

        Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, merkezin sezonda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladığını söyledi.

        Tesiste güvenliği ön planda tuttuklarını vurgulayan Kaya, "Teleferik tesisimizin periyodik ve ağır bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Kurulumunu uluslararası bir firma yapmıştı. Bu firmayla her yıl bakımlara devam ediyoruz. Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki teleferiğimiz, uluslararası standartlarda periyodik ve ağır bakımları yapılıp yeni sezona hazır vaziyete getirilmiştir." dedi.

        Bakım firmasının süpervizörü ve eğitimcisi Bernhard Tschoop ise dünyanın birçok yerinde benzer şekillerde telesiyej kurulumu yaptıklarını anlatarak, "Burada yaptığımız iş, bakım, yağlama, hat, halat ve motorların kontrolü. Çalıştığımız ekip bunu yapıyor, biz de testlerini gerçekleştiriyoruz. Ilgaz Dağı çok özel bir bölge diye düşünüyorum. Çok sevdiğim bir yer burası." diye konuştu.

        Makine mühendisi Rıdvan Türkmen de teleferik montaj ve bakım işlerini yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İstasyon, direk ve kabinler, istasyonlarda bulunan fren, motor ve hidromotor ünitelerin bakımlarını gerçekleştirdik. Bu sene ek olarak direklerin ağır bakımlarını yapıyoruz. Direklerde bulunan bakır gruplarını vinç eşliğinde indirerek yerde tüm mekanik parçalarını değiştirip tekrar yerlerine alıp test ediyoruz. Tüm testler akredite edilmiş firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca üretici firmanın yetkilileri gelip bakımları kontrol etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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