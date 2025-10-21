Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 10 litre sahte rakı, 70 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, 3 alkol aroma kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
