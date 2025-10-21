Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 23:32 Güncelleme: 21.10.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 10 litre sahte rakı, 70 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, 3 alkol aroma kiti ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuştu:
        Özgür Özel: Sırf bizi çıldırtmak için dört teğmeni ordudan ihraç ediyorlar
        Özgür Özel: Sırf bizi çıldırtmak için dört teğmeni ordudan ihraç ediyorlar
        Kastamonu'da komşuların bıçaklı kavgasına ilişkin yargılama sürdü
        Kastamonu'da komşuların bıçaklı kavgasına ilişkin yargılama sürdü
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Tosya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tosya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Otomobil bariyere çarpıp devrildi: 2 yaralı
        Otomobil bariyere çarpıp devrildi: 2 yaralı