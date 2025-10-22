Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü'de öğrenci ve veliler Gazze için kermes düzenledi

        Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazze için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü'de öğrenci ve veliler Gazze için kermes düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazze için kermes düzenlendi.

        Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satıldı. Elde edilen gelirin tamamının Filistin'e gönderileceği belirtildi.

        Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, konuşmasında kermesin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenlendiğini söyledi.

        Kermese Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Destinasyon Geliştirme Programı kapsamında üç proje desteklene...
        Kastamonu'da Destinasyon Geliştirme Programı kapsamında üç proje desteklene...
        Kastamonu Valisi Dallı öğrencilerle bir araya geldi
        Kastamonu Valisi Dallı öğrencilerle bir araya geldi
        Küre'de ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Küre'de ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Çevrimiçi oyunla tanıştığı çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 24 yıl h...
        Çevrimiçi oyunla tanıştığı çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 24 yıl h...
        Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi
        Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasın...
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasın...