Hanönü'de öğrenci ve veliler Gazze için kermes düzenledi
Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazze için kermes düzenlendi.
Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazze için kermes düzenlendi.
Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satıldı. Elde edilen gelirin tamamının Filistin'e gönderileceği belirtildi.
Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, konuşmasında kermesin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenlendiğini söyledi.
Kermese Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.