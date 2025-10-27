Habertürk
Habertürk
        Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

        Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:32
        Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor
        ÖZGÜR ALANTOR - "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan, ilkbaharda yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz'da, sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızının tonları hakim oluyor.

        Karaçam, sarıçam ve köknar ağaçları ile yüksek kesimlerde çayırlıkların yaygın olduğu Ilgaz Dağı, sonbaharda içindeki küçük yollar ve dökülen sararmış yaprakların oluşturduğu rengarenk görüntülerle ziyaretçilerini etkiliyor. Dağın çevresindeki köylerdeki vatandaşlar ise sonbahar renklerinin içinde mevsimin tadını çıkarıyor.

        Ilgaz'ın eteklerindeki Bostan köyünde yaşayan Ali Bostan, AA muhabirine, köylerinin doğa ile iç içe olduğuna işaret ederek, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte bütün renkler doğada hakim, müthiş bir manzara. Bizim için farklı bir duygu. Sabahları kalktığımızda ilk olarak etrafa bakarız. Bu renkler bize mutluluk verir, bizi dinçleştirir, daha mutlu oluruz. Güzel bir ortam ve biz bu ortamda yaşıyoruz." dedi.

        Hafta sonu ailesiyle köylerine gelen ve adını Ilgaz Dağı'ndan alan 12 yaşındaki Ilgaz Bostan da köyünü çok sevdiğini söyledi.

        Bostan, "Burayı çok seviyorum. Köyüm sonbaharda gerçekten insana rahatlık hissi veriyor. Sonbahar renkleri çok güzel. Her mevsim buranın renkleri değişir. Kışları beyaz, sonbaharları turuncuya dönüyor renkler. Renklerin değişmesi insanı mutlu, huzurlu ediyor. Şu anda da sonbahar mevsiminde bulunuyoruz ve etrafımız çok güzel turuncu, sarı, kırmızı gibi renklerle doldu. Burada çok mutluyuz. Sonbahar çok önemli ve güzel bir mevsim bizim için." diye konuştu.

        Satı Semerci de sonbaharla birlikte yaşadıkları köyde ağaçların renk değiştirdiğini anlatarak, sonbaharın içinde yaşamanın ayrı bir güzel olduğunu dile getirdi.

        - "Buralara ilk kez geliyorum. Buralar çok güzelmiş"

        Ankara'dan bölgeye gezmeye gelen Furkan Balaban ise manzaranın kendisini çok etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ankara'da yaşıyorum. Kısa bir tatil için Sinop'a doğru yola çıktık. Şansımıza çok güzel manzaralara denk geldik yolda. Hatta eşim uyuyordu, onu uyandırdım. Arabayı da kenara çektik, bu güzel sonbahar manzarasını izleyelim diye. Buralara ilk kez geliyorum. Buralar çok güzelmiş. Antalya gibi yerlere gidiyorduk ama buranın tadı bambaşkaymış. Şu anda burada insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Böyle sonbahar güzelliklerinin içinde yaşamak da insana ayrı bir huzur veriyor."

        - "İnsanlar burada yaşayıp bu doğaya sahip oldukları için çok şanslılar"

        Ayşe Balaban ise eşiyle yola çıktıklarını belirterek, "Hem gezmeye hem de sonbaharın tadını çıkarmaya geldik. Benim en sevdiğim mevsim sonbahar. Bu mevsimde içim huzurla doluyor hem de etrafıma baktıkça mental olarak da rahatlıyorum. Sonbahar içinde yaşayan insanların şanslı olduğunu düşünüyorum. Biz Ankara'da böyle bir manzaraya sahip değiliz. Sonbaharı görmek ve hissedebilmek için kilometrelerce yol geldik. İnsanlar burada yaşayıp bu doğaya sahip oldukları için çok şanslılar, bu güzelliğin direkt içinde yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

