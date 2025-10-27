Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:24
        Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Zekeriya Ç. yönetimindeki 37 ACJ 133 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde Ali K. yönetimindeki 37 AAY 155 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ahmet D, Şerife E, Pakize B. ve Nehir Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

