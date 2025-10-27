Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ahmet D, Şerife E, Pakize B. ve Nehir Ç. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.