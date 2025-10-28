Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kuzeykent Toplu İş Merkezi'nde bulunan araç tamir ve lastik bakım atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden bekçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
