Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 00:16 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da araç tamir ve lastik bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kuzeykent Toplu İş Merkezi'nde bulunan araç tamir ve lastik bakım atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden bekçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!

        Benzer Haberler

        Pompeipolis antik kenti ilerde Hristiyanlar için bir hac merkezi olabilir
        Pompeipolis antik kenti ilerde Hristiyanlar için bir hac merkezi olabilir
        Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Kastamonu'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor
        Ilgaz Dağı'nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor
        Traktöre çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
        Traktöre çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zor, Kastamonu'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zor, Kastamonu'da konuştu: