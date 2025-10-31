Tosya'da şehit İsmail Dalıkırık kabri başında anıldı

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1980 yılında şehit olan Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.

