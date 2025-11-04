Kastamonu Valisi Dallı'dan ziyaretler
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'a ziyarette bulundu.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'a ziyarette bulundu.
Ziyarette KOSGEB'in ildeki çalışmaları hakkında bilgi alan Dallı, Erol'a ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.
Dallı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Yücel Gedik ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KATSO) Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.
Esnafla bir araya gelen Dallı, vatandaşlarla da sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.