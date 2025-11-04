Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı'dan ziyaretler

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valisi Dallı'dan ziyaretler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol'a ziyarette bulundu.

        Ziyarette KOSGEB'in ildeki çalışmaları hakkında bilgi alan Dallı, Erol'a ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.

        Dallı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Yücel Gedik ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KATSO) Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti.

        Esnafla bir araya gelen Dallı, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
        İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
        Başıboş at, trafiği tehlikeye düşürdü
        Başıboş at, trafiği tehlikeye düşürdü
        Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu aranıyor
        Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu aranıyor
        Kastamonu'da "Okuluma Alıştım, Bayrağımla Tanıştım" sergisi açıldı
        Kastamonu'da "Okuluma Alıştım, Bayrağımla Tanıştım" sergisi açıldı
        Doğanyurt 2026 yılında doğal gaza kavuşacak
        Doğanyurt 2026 yılında doğal gaza kavuşacak
        Türk Kızılay gönüllüleri ilk ve ortaokullarda 4280 çocuğa sıcak çorba dağıt...
        Türk Kızılay gönüllüleri ilk ve ortaokullarda 4280 çocuğa sıcak çorba dağıt...