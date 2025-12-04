Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda HGS dönemi başladı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birinin yer aldığı Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:38
        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın kış sporları, kaynak değerleri ve bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

        Açıklamada, "Milli Park ve yakın çevresinde kış sporlarına hizmet veren mülkiyeti kamuya ve özel sektöre ait yaklaşık 1400 yatak kapasiteli 8 tesis bulunuyor. Milli Park, her yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle kış sezonunda, ocak ve nisan ayları arasında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Milli Parkın Giriş Kontrol Noktalarına kurulan Hızlı Geçiş Sistemi ile özellikle kış sezonunda alanın giriş noktalarında yaşanan trafik yoğunluğunun asgari düzeye indirilmesi ile ziyaretçilerin daha rahat ve güvenli bir şekilde alana girişinin sağlanması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

        HGS ile Milli Park alanına girişlerde alınan nakit ödeme işleminin ortadan kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "HGS bandrolü olmayan araçların geçiş ücretleri plakalarına yansıtılarak vatandaşlar geçiş ücretlerini banka ve kredi kartı ile www.hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden yapabiliyor. HGS bandrolü olan ve bakiyesi bulunmayan ziyaretçilerin ise 30 gün içerisinde hesaplarına bakiye yüklemeleri halinde geçiş ücreti otomatik olarak hesaplarından düşülüyor. Bu süre sonunda geçiş ücreti tahsil edilemeyen araçlar 'Kesin İhlalli Geçiş' kapsamında değerlendirilerek, geçiş ücretlerinde gecikme zammı veya faizi uygulanarak tahsilatı yapılıyor."

