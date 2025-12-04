Kastamonu Valisi Dallı TEMA Vakfı heyetiyle bir araya geldi

Dallı, çevre bilincinin artırılması noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekerek heyete çevreye katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, Genç TEMA ekibi de üniversite öğrencilerinin çevre hareketine aktif katılımını güçlendirmek için yürüttükleri projeleri paylaştı.

Vakfın eğitim sorumlusu Hilal Tıraş ve Genç TEMA Öğrenci Topluluğu yönetiminden oluşan heyetin eşlik ettiği Keleş, Dallı'ya Kastamonu genelinde yürüttükleri çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve gençlik projeleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kastamonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Seray Özden Keleş, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

