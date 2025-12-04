Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı TEMA Vakfı heyetiyle bir araya geldi

        Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kastamonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Seray Özden Keleş, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:51
        Kastamonu Valisi Dallı TEMA Vakfı heyetiyle bir araya geldi
        Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kastamonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Seray Özden Keleş, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Vakfın eğitim sorumlusu Hilal Tıraş ve Genç TEMA Öğrenci Topluluğu yönetiminden oluşan heyetin eşlik ettiği Keleş, Dallı'ya Kastamonu genelinde yürüttükleri çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve gençlik projeleri hakkında bilgi verdi.

        Keleş, Kastamonu'da çevresel farkındalık çalışmalarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Ziyarette, Genç TEMA ekibi de üniversite öğrencilerinin çevre hareketine aktif katılımını güçlendirmek için yürüttükleri projeleri paylaştı.

        Dallı, çevre bilincinin artırılması noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekerek heyete çevreye katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

