Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi Bakımevi Caddesi’nde Ö.H. ile C.M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.M.A., elinde bulunan tüfekle Ö.H'yi kovalamaya başladı. Kovalama sırasında ateş eden C.M.A, Ö.H'yi vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.H. sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri, olayın şüphelisi C.M.A'yı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.