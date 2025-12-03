Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 20:19 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi Bakımevi Caddesi’nde Ö.H. ile C.M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.M.A., elinde bulunan tüfekle Ö.H'yi kovalamaya başladı. Kovalama sırasında ateş eden C.M.A, Ö.H'yi vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.H. sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, olayın şüphelisi C.M.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da beyaz kum midyesi denetimi
        Kastamonu'da beyaz kum midyesi denetimi
        Caddede kovaladığı şahsı tüfekle vurdu
        Caddede kovaladığı şahsı tüfekle vurdu
        Özel ve engelli bireyler eserleriyle göz doldurdu
        Özel ve engelli bireyler eserleriyle göz doldurdu
        Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan'daki üniversite ortaklığındaki yüksek...
        Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan'daki üniversite ortaklığındaki yüksek...
        4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
        4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
        Kastamonu'da 3. kattan düşerek hayatını kaybeden Funda'nın ölümüyle ilgili...
        Kastamonu'da 3. kattan düşerek hayatını kaybeden Funda'nın ölümüyle ilgili...