Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi Bakımevi Caddesi’nde Ö.H. ile C.M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.M.A., elinde bulunan tüfekle Ö.H'yi kovalamaya başladı. Kovalama sırasında ateş eden C.M.A, Ö.H'yi vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.H. sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi C.M.A'yı gözaltına aldı.