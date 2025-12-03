Taşköprü'de yeni meydan düzenlemesi için hazırlıklar başladı

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin giriş noktasında planlanan yeni meydan düzenlemesi için hazırlıklara başlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, birim müdürleriyle birlikte Köprübaşı mevkiinde incelemelerde bulunarak projeye ilişkin detayları yerinde değerlendirdi.

İlçenin girişini modern bir görünüme kavuşturacak çalışmanın, Taşköprü’nün kent kimliğine önemli katkı sağlayacağını ve hazırlık sürecinin hızla ilerlediğini söyleyen Arslan, "İlçemizin estetiğine yeni bir soluk getirecek, girişimizi daha cazip ve düzenli hale getirecek bir meydan düzenlemesi için ilk adımı attık. Taşköprü'müze hayırlı olsun.” dedi.