        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir kadının balkondan düşerek ölmesine ilişkin ağabeyinin yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 18 yaşındaki Funda Çoşkun'un balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan ağabeyinin "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 03.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:30
        Kastamonu'da bir kadının balkondan düşerek ölmesine ilişkin ağabeyinin yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 18 yaşındaki Funda Çoşkun'un balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında dava açılan ağabeyinin "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ferdi Çoşkun ve avukatı ile Çoşkun ailesi katıldı.

        Sanık Çoşkun savunmasında, "Telefonun PIN kodunu hatırlayamadım. Annem biliyor olabilir. Ona da soralım. Biliyorsa söylesin, telefon incelensin." dedi.

        Maktulün annesi, "Kızım telefonunun PIN kodunu sürekli değiştiriyordu. En son ne yaptı, bilmiyorum. Ne oğlumun ne de Funda'nın PIN kodlarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, flaş belleklerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Tosya ilçesinde Eylül 2023'te İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi’nde Funda Çoşkun 3. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Funda Çoşkun'un düşmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istediğinin anlaşılması üzerine Tosya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve ağabey Ferdi Çoşkun hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

