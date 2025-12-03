Kastamonu Valisi Dallı özel bireylerle bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 1 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Dallı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile engelli derneklerinin başkanları ve özel bireylerin yer aldığı heyeti makamında kabul etti.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Dallı, özel bireylerin yanında olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dallı, "Engelli bireylerimizin hayatına dokunan her çaba, sevginin dayanışmanın ve insanlık onurunun en güzel timsalidir. Gösterdiğiniz fedakarlık topluma umut ve güç kazandırmaktadır. Onlar için ortaya koyduğunuz örnek hizmetler sebebiyle devletimiz ve aziz milletimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Dallı, dernek başkanlarına gayretli çalışmalarından ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür belgesi verdi.