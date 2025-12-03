Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev zarar gördü.
Merkeze bağlı Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde Nihat Tosyalı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.
