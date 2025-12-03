Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 23:57 Güncelleme: 03.12.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev zarar gördü.

        Merkeze bağlı Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde Nihat Tosyalı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi kapladı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"

        Benzer Haberler

        Ahşap ev alev alev yandı
        Ahşap ev alev alev yandı
        Taşköprü'de yeni meydan düzenlemesi için hazırlıklar başladı
        Taşköprü'de yeni meydan düzenlemesi için hazırlıklar başladı
        Kastamonu Valisi Dallı özel bireylerle bir araya geldi
        Kastamonu Valisi Dallı özel bireylerle bir araya geldi
        Kastamonu'da bir kadının balkondan düşerek ölmesine ilişkin ağabeyinin yarg...
        Kastamonu'da bir kadının balkondan düşerek ölmesine ilişkin ağabeyinin yarg...
        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da beyaz kum midyesi denetimi
        Kastamonu'da beyaz kum midyesi denetimi