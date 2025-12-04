Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler ve aileleri kampta bir araya geldi

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda ağırlanan özel gereksinimli bireyler ile aileleri, 4 gün boyunca tatil yapıp birlikte keyifli vakit geçirdi.

Ankara, Karabük, Kastamonu merkez ve ilçelerinden gelen görme ve zihinsel engelli bireyler ile aileleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yolkonak Gençlik Kampı'nda düzenlenen kampa katıldı.

Yaklaşık 110 katılımcı, 4 gün boyunca bisiklet, golf, masa tenisi, halat çekme, paintball, futbol, el sanatları gibi etkinliklerde yer aldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan ve özel bir firma tarafından desteklenen "Hayata Renk Verelim" yerel sosyal sorumluluk projesi kapsamında, özel bireyler ve ailelerine çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, çok güzel bir kamp olduğunu söyledi.

Unutulmayacak etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Boyraz, "Ankara'dan gelen misafirlerimiz sabahın erken saatinde kalkıp yürüyüşe çıktı, Ilgaz'ın eteklerinde yürüdü, Kastamonu'yu gezdiler. Eğlenceler, etkinlikler, yemeklerle dolu dolu 4 gün yaşadık. Bu anlatılmaz yaşanır. Gerçekten hayallerin ötesinde bir 4 gün geçirdiler, katkısı olanların emeğine, yüreğine sağlık." diye konuştu.

- "Bütün özel birey ailelerimizin ve çocuklarımızın yüzü güldü"

Özel gereksinimli çocuk annesi Nazife Sarıcı ise "Down sendromlu bir çocuğum var. Kampa geldik, çocuklarımız çok güzel eğlendi. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki liderler öncülüğünde çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir kamp oldu. Bütün özel birey ailelerimizin ve çocuklarımızın yüzü güldü, çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

Ritmus Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Turgay Zengin de "40 kişilik bir grupla Ankara'dan buradaki kampa geldik. Yürüyüş ve müzik başta çok sayıda etkinlik oldu. Kastamonu merkezi gezdik. Burada kamp içerisinde çok özgürdük, çok memnun kaldık." dedi.

Kulüp Genel Sekreteri Nurcan Akbulut ise şunları kaydetti:

"Kastamonu doğa kampımızda çok güzel günler geçirdik. Katılımcılarımız da çok memnun. Müzikli eğlenceler ve spor etkinlikleri oldu. Paintballda yönlendirmeyle 'kör atışı' yaptık. Bir görme engelli nasıl golf oynar denemeler yaptık. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Görme engellilerin sporunu deneme şansı yakaladık. Bizim için diğer kamplardan farkı buydu."