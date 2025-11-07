Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Devrekani'de Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:37 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrekani'de Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı düzenlendi.

        Devrekani İlçe Müftülüğü tarafından Çarşı Camisi bahçesinde açılan çarşıda, hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan el emeği ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

        Hayır çarşısından elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!

        Benzer Haberler

        Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ağır yaralı
        Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ağır yaralı
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Kastamonu'da Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi
        Kastamonu'da Gazze yararına "Hayır Çarşısı" düzenlendi
        Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının eşi Bayram Helvacı konuşt...
        Kastamonu'da 5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının eşi Bayram Helvacı konuşt...
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için resmi başvuru yapıldı
        Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başın...
        Düşen helikopterden yaralı kurtulan ormancı "yeşil vatan" için görevi başın...