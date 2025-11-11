Taşköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 fidan dikildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 600 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Demirdağ, ormanların ülke için en önemli doğal miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, "Ormanlarımızı hep birlikte koruyor ve büyütüyoruz. Bugün burada diktiğiniz her fidan, sizlerle birlikte büyüyecek. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dana ise doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu dile getirerek, "Geleceğe birlikte nefes olduk. Sizlerin küçücük ellerinden büyük bir orman yükselecek." dedi.

Etkinlikte 600 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikimine katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.