Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 fidan dikildi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 600 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 600 fidan dikildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 600 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Demirdağ, ormanların ülke için en önemli doğal miraslardan biri olduğunu vurgulayarak, "Ormanlarımızı hep birlikte koruyor ve büyütüyoruz. Bugün burada diktiğiniz her fidan, sizlerle birlikte büyüyecek. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Dana ise doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu dile getirerek, "Geleceğe birlikte nefes olduk. Sizlerin küçücük ellerinden büyük bir orman yükselecek." dedi.

        Etkinlikte 600 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikimine katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Küre'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik yapıldı
        Küre'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik yapıldı
        Hanönü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Hanönü'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu için Valilikten açıklama
        Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu için Valilikten açıklama
        Tosya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi yapıldı
        Tosya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi yapıldı
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu (2)
        Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu (2)
        İhsangazi Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        İhsangazi Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi