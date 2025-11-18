Bozkurt'ta AK Parti İlçe Belediye Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde AK Parti İlçe Belediye Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Bozkurt Belediyesi Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, ilçelerin sorunları ve çözüm önerileri ile projeler görüşüldü.
Toplantıya Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Abana Belediye Başkanı Seda Oyar, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç katıldı.
