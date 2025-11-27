Kastamonu Öğretmen Akademileri IRCICA Genel Direktörü Kılıç'ın ilk dersi vermesiyle başladı

Kastamonu Öğretmen Akademileri, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın "İnsan nedir?" başlıklı ilk dersi vermesiyle başladı.

Kastamonu Vedat Tek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kılıç, bu eğitimlerin önemine değindi.

"Hikmet nedir?" sorusunu yanıtlayan Kılıç, "Hikmet modelini dinimize tatbik ettiğimizde başta Kur'an-ı Kerim ilk kaynağımız, daha sonra Peygamber Efendimizin sözleri, daha sonra onun yolundan giden Allah dostlarının İslam yorumuna baktığımızda muhteşem bir şey görüyoruz. Bir Mevlana, bir İbnü'l-Arabi ne Musevilik ne İsevilik ne Hinduizm ne Budizm'de çıkmıştır. Her dinin elbet ustaları vardır ama mesela Hristiyanlıkta bir Mevlana, bir İbnü'l-Arabi düzeyinde biri yoktur." diye konuştu.

İnsanın İslam dinindeki anlamından bahseden Kılıç, "Bugün Batı felsefesinin en önemli sorusudur 'İnsanın orijini nedir, insan nedir, nereden geldi?' Bu soruların cevabı bizde zaten net. 'Şüphesiz siz Allah'tan geldiniz ve tekrar ona dönüyorsunuz.' Başladığın yer belli, varacağın yer belli. 'Sen kendini küçük görme, hor görme, bütün sırlar sendedir sende.' Bu felsefe değil de nedir? Amerikan kurumu bir kafede oturarak entelektüel sohbet yaptığında mı filozof olacaksın? Gerçek filozof bunlardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vahdet anlayışımızı gençlerimize verebilsek akran zorbalığı kalmaz" İnsanın hikmetini iyi anlatmak gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: "İnsan Allah tarafından önce yaratıldı. İnsandan kopya çekmek suretiyle alem, evren yaratıldı. Yaratılışın merkezi insandır. İnsanda göz varsa evrenin de gözü vardır. İnsanı böyle değerli anlattığınız zaman o çocuk ben neymişim, ben kimmişim demez mi? Arkadaşı ona bir tekme, bir tokat vurabilir mi? Karşısındaki yüz kutsal bir yüz, ona çarpamazsın. Ona çarpmakla kendine çarpıyorsun aslında. Bu vahdet anlayışımızı gençlerimize verebilsek akran zorbalığı, sokaklardaki güvenlik sorunu kalmaz. Kastamonu'yu bilmiyorum ama ben İstanbul'da yaşıyorum, bazı sokaklarda gezemezsiniz. Suç yaşı çok düştü, 15-16 yaşında gaspçılar doldu. Polisimiz çok iyi çalışıyor, yakalıyor ama hapishanelerde yer kalmadı. Suçun oluşmadan evvelki aşamasını ihmal ediyoruz. Suç oluştuktan sonra yakalıyoruz ama esas suç oluşmadan evvel, o çocuğu böyle bir eyleme iten neydi, suç oluşmadan evvel onu düşünmemiz lazım eğitimciler, siyasetçiler ve idareciler olarak. Bunun çözümü de bizim geleneğimizde var eğer istifade etmesini bilirsek."