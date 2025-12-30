Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi

        Kastamonu'da kent merkezinde kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:48
        Kastamonu'da kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kent merkezinde kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kent merkezi, 28 Aralık'ta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Merkezde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı bölgelerde ise bir metreye yaklaştı.

        Güneşli hava ile karın oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

