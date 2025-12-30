Kastamonu'da kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi
Kastamonu'da kent merkezinde kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.
Kent merkezi, 28 Aralık'ta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Merkezde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek rakımlı bölgelerde ise bir metreye yaklaştı.
Güneşli hava ile karın oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.
