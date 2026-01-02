Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kar nedeniyle kapanan yolu açılan köy sakini ekibi oynayarak karşıladı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köy sakini, çalışma yapan ekibi oynayarak karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:00
        Kar nedeniyle kapanan yolu açılan köy sakini ekibi oynayarak karşıladı
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köy sakini, çalışma yapan ekibi oynayarak karşıladı.

        İlçeye bağlı Yaşarlı köyünün yolu, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttüğü çalışmayla köyün kapanan yolunu ulaşıma açtı.

        Kar bıçaklı kamyonun geldiğini gören köy sakinlerinden Ahmet Mıh, ekibi kar üzerinde oynayarak karşıladı.

        Köye girişinde bir kişinin oynadığını gören kamyon sürücüsü Enes Rençber, korna çalarak karşılık verdi.

        Rençber, yoğun şekilde karla mücadele yaptıklarını belirterek, "Yazın tozda sıcakta, yangında, kış aylarında karda buzda Özel İdare ekipleri olarak vatandaşlarımızı mağdur bırakmamaya çalışıyoruz. Zaman zaman köylülerin hoş sürprizleri ile karşılaşıyoruz. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

