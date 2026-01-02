Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Arı çocuklarla kardan adam yaptı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kar yağışının ardından Belediye Başkanı Serkan Arı, çocuklarla kardan adam yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:02
        Pınarbaşı Belediye Başkanı Arı çocuklarla kardan adam yaptı
        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kar yağışının ardından Belediye Başkanı Serkan Arı, çocuklarla kardan adam yaptı.

        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kentteki birçok ilçede okullarda eğitime ara verildi. Karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar, sokak ve parklara çıktı.

        Çocukların parkta olduğunu gören Belediye Başkanı Arı, onlarla birlikte kardan adam yaparak eğlendi.

        Arı, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar yağışının ardından çok güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

        Arı, "Kar yağdı, biz de çocuklarımızla sokağa indik. İlçemizin en güzel yanı her mevsim bir arada olabilmek. Onlarla hem eğlendik hem de birlikte güzel bir kardan adam yaptık. Bu güzel gün için çocuklarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

