Pınarbaşı Belediye Başkanı Arı çocuklarla kardan adam yaptı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kar yağışının ardından Belediye Başkanı Serkan Arı, çocuklarla kardan adam yaptı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kentteki birçok ilçede okullarda eğitime ara verildi. Karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar, sokak ve parklara çıktı.

Çocukların parkta olduğunu gören Belediye Başkanı Arı, onlarla birlikte kardan adam yaparak eğlendi.

Arı, AA muhabirine, bölgede etkili olan kar yağışının ardından çok güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

Arı, "Kar yağdı, biz de çocuklarımızla sokağa indik. İlçemizin en güzel yanı her mevsim bir arada olabilmek. Onlarla hem eğlendik hem de birlikte güzel bir kardan adam yaptık. Bu güzel gün için çocuklarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.