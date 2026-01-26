Habertürk
        Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına başlandı

        –Kastamonu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu bulunan zanlının yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:28
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık U.K. ile avukatı katıldı.

        U.K, savunmasında yaklaşık iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Daha önce reçeteli ilaçlar kullandım ancak fayda görmedim. Ağrılarım geçsin diye uyuşturucu madde kullanıyorum. Üzerimde çıkan uyuşturucu madde bana aittir ancak ikametimde bulunan uyuşturucu madde bana ait değildir. Ticaret suçunu işlemedim, içiciyim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        -Olay

        Kastamonu’da 7 Ekim 2025 tarihinde rutin yol kontrolünde durdurulan motosiklet sürücüsü U.K'nin davranışlarından şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan U.K, sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

