Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Coşkun M'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Koşmapınar köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Coşkun M. ve Nebiye M, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralanan Coşkun M. İnebolu Devlet Hastanesine, Nebiye M. ise Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.