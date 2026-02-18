Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü'de "Öğrencilerimizin gönlünde ramazan" programı düzenlendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ramazan dolayısıyla Avukat Murat Ülgen İlk ve Ortaokulu tarafından "Öğrencilerimizin Gönlünde Ramazan" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de "Öğrencilerimizin gönlünde ramazan" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ramazan dolayısıyla Avukat Murat Ülgen İlk ve Ortaokulu tarafından "Öğrencilerimizin Gönlünde Ramazan" programı düzenlendi.

        Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi. Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan program, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

        Etkinlik sonunda okul yönetimi tarafından öğrencilere ve katılımcılara geleneksel cırık tatlısı ikram edildi.

        Programa Taşköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Kastamonulu kadınlardan Afrika'daki kadınlara destek
        Kastamonulu kadınlardan Afrika'daki kadınlara destek
        Kalp hastalarına kriz riskini artırması nedeniyle "soğuk havada kalmamaları...
        Kalp hastalarına kriz riskini artırması nedeniyle "soğuk havada kalmamaları...
        Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi özel gereksinimli bireyleri ağırladı
        Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezi özel gereksinimli bireyleri ağırladı
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden...
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı