Taşköprü'de "Öğrencilerimizin gönlünde ramazan" programı düzenlendi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ramazan dolayısıyla Avukat Murat Ülgen İlk ve Ortaokulu tarafından "Öğrencilerimizin Gönlünde Ramazan" programı düzenlendi.
Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi. Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan program, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Etkinlik sonunda okul yönetimi tarafından öğrencilere ve katılımcılara geleneksel cırık tatlısı ikram edildi.
Programa Taşköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
