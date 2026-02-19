Kastamonu Valisi Dallı'dan ramazan ayı mesajı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.



Dallı, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Müstesna bir zaman diliminin içinde olduklarını aktaran Dallı, ramazanın ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, kırgınlıkları unutmanın, gönüller yapmanın ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı bir rahmet mevsimi olduğunu vurguladı.



Dallı, ramazanın hayırlara vesile olmasını temenni ederek mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Gönüllerin arındığı, sofraların paylaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek ay birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek günlerin ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, dünyamıza barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

