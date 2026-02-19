Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin devrildiği trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADG 289 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan Fatma Öz (73), ağır yaralandı. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

