        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin devrildiği trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:58 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:58
        Sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADG 289 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde devrildi.

        Kazada araçta bulunan Fatma Öz (73), ağır yaralandı. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



