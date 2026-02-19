Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, ilk iftarını vatandaşlarla açtı
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
Taşköprü Belediyesi öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan iftar programında, ramazanın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşan ilçe sakinleri, ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde iftar yaptı.
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, sofraların bereketinin birlik ve beraberlikten geldiğini ifade etti.
Arslan, katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.