Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.I. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.