Öğrencilere ‘davranışları etkileyen faktörler’ anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrencilere ‘davranışları etkileyen faktörler’ anlatıldı

İHA

Öğrencilere ‘davranışları etkileyen faktörler’ anlatıldı

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik tarafından “Davranışları Etkileyen Faktörler” konulu konferans verildi.
Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu tarafından üniversitenin konferans salonunda “Davranışları Etkileyen Faktörler” konulu konferans verildi. Konferansa Daday Belediye Başkan Vekili Sinan Yumurtacı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Atacan, İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Huriye Yılmaz, İlçe Müftüsü İsmail Çakır, yüksekokul akademik ve idari personeli, yüksekokul öğrencileri katıldı.
Konferansta konuşmacı olarak gelen Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik, kendi hayatından ve terapi yaptığı hastalarından verdiği ilginç örneklerle davranışların arka planı hakkında çıkarımlarda bulundu. İnsanın ilk altı yaşında kişiliğinin önemli ölçüde geliştiğini ifade eden Dr. Çelik, çocuklukta yaşanan travmaların atlatılmasının uzun yıllar aldığını örneklerle açıkladı. Çocuk yetiştirme konusunda da bilgiler veren Dr. Çelik, katılımcıların sorularına ilgiyle cevaplar vererek, isteyen öğrencilere gelecek hafta grup terapisi yapacağını bildirdi.
Program sonrasında teşekkür konuşması yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, tüm katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: “Şahsen ben çok istifade ettim. İslam kültüründe ‘kendini bilen Rabbini bilir’ sözünün önemli bir anlamı vardır” dedi.
Program sonunda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik'e teşekkür plaketi verildi.
Ayrıca programın sonunda Daday'da düzenlenen Amatör Spor Haftasında voleybol müsabakasında birincilik ödülünü kazanan takım oyuncularına teşekkür belgeleri verildi.

KASTAMONU

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında ölen sürücünün cenaze namazını babası kıldırdı
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen sürücünün cenaze namazını ...
Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği için ilk imzalar atıldı
YEREL HABERLER Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği için ilk imzalar ...
Kastamonu'da öldürülen, üniversitenin eski genel sekreterin oğlu olayın aydınlatılması için imza kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kastamonu'da öldürülen, üniversitenin eski genel ...
Cide’de bölge halkı, 2009 yılından beri Loç Vadisine yapılacak HES’e karşı direniyor Cide’de Loç Vadisinde bilirkişi incelemesi yapıldı
YEREL HABERLER Cide’de bölge halkı, 2009 yılından beri Loç Vadisine ...
Başkan Kavaklıgil, pankart açarak park isteyen çocuğa kayıtsız kalmadı
YEREL HABERLER Başkan Kavaklıgil, pankart açarak park isteyen çocuğa ...
Motosiklet kazasında ağır yaralan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ağır yaralan genç hayatını ...
Denize düşen balıkçı, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Denize düşen balıkçı, 25 günlük yaşam mücadelesini ...
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra ...
Başkan Kavaklıgil, mahalle gezilerine devam etti
YEREL HABERLER Başkan Kavaklıgil, mahalle gezilerine devam etti
Kastamonuspor 1966’da isim değişikliği yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonuspor 1966’da isim değişikliği yapıldı
Taşköprü’de alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Taşköprü’de alzaymır hastasını arama çalışmaları ...
Tosyaspor'dan Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'e forma
YEREL HABERLER Tosyaspor'dan Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil'e ...
AHBAP gönüllüleri, çevrede temizlik yaptı
YEREL HABERLER AHBAP gönüllüleri, çevrede temizlik yaptı
Tosya’da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Tosya’da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları ...
Erzurum’da hayatını kaybeden Tosyalılar defnedildi
YEREL HABERLER Erzurum’da hayatını kaybeden Tosyalılar defnedildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X