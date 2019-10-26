Öğrencilere ‘davranışları etkileyen faktörler’ anlatıldı

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik tarafından “Davranışları Etkileyen Faktörler” konulu konferans verildi.

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksek Okulu tarafından üniversitenin konferans salonunda “Davranışları Etkileyen Faktörler” konulu konferans verildi. Konferansa Daday Belediye Başkan Vekili Sinan Yumurtacı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Atacan, İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Huriye Yılmaz, İlçe Müftüsü İsmail Çakır, yüksekokul akademik ve idari personeli, yüksekokul öğrencileri katıldı.

Konferansta konuşmacı olarak gelen Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik, kendi hayatından ve terapi yaptığı hastalarından verdiği ilginç örneklerle davranışların arka planı hakkında çıkarımlarda bulundu. İnsanın ilk altı yaşında kişiliğinin önemli ölçüde geliştiğini ifade eden Dr. Çelik, çocuklukta yaşanan travmaların atlatılmasının uzun yıllar aldığını örneklerle açıkladı. Çocuk yetiştirme konusunda da bilgiler veren Dr. Çelik, katılımcıların sorularına ilgiyle cevaplar vererek, isteyen öğrencilere gelecek hafta grup terapisi yapacağını bildirdi.

Program sonrasında teşekkür konuşması yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, tüm katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: “Şahsen ben çok istifade ettim. İslam kültüründe ‘kendini bilen Rabbini bilir’ sözünün önemli bir anlamı vardır” dedi.

Program sonunda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir tarafından Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik'e teşekkür plaketi verildi.

Ayrıca programın sonunda Daday'da düzenlenen Amatör Spor Haftasında voleybol müsabakasında birincilik ödülünü kazanan takım oyuncularına teşekkür belgeleri verildi.

KASTAMONU 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:36

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