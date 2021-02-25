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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firmaların aradıkları eleman, Mesleki Eğitim projesiyle karşılanacak

İHA

Firmaların aradıkları eleman, Mesleki Eğitim projesiyle karşılanacak

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müşterek yürüteceği “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma” projesi kapsamında firmaların ihtiyaç duyduğu ara eleman sorunu çözülecek.
Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi’nin tanıtımı Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KATSO) gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Daire Başkanlığı görevlisi Okan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, KESOB Başkanvekili Ufuk Dravor, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Turgut Demir ve ilgili kişiler katıldı.
“Ara elemanlarını değil aranan elemanlarını yetiştirdiği bir döneme girdik”
Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi’nin tanıtımında konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “İş dünyamızın olmazsa olmazı ve en önemli paydaşları çalışanlarımızdır. İnsan kaynağının iş yerlerimiz için önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Çocuklarımızı mesleki eğitim liselerine yönlendirmek istiyoruz. Mesleki Eğitim liselerinin iş dünyasının ara elemanlarını değil aranan elemanlarını yetiştirdiği bir döneme girdik” dedi.
“Geleceğimiz olan gençleri yetiştirmek bizim için çok kıymetli ve önemli”
Daha sonra söz alan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, "Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. Mesleki eğitimde sektörle, yani sizlerle işbirliği içinde öğrencilerimizi, geleceğimiz olan gençleri yetiştirmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak bizim için çok kıymetli ve önemli” diye konuştu.
“Meslek liselerimizin daha iyi anlaşıldığını gördük”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2021 yılının Ahilik Yılı olarak kutlanacağını hatırlatan İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül de, “Bakanlığımızın eğitim politikalarını 2023 eğitim vizyonuyla yeniden belirledik ve bu kapsamda 7 faaliyet 33 alt başlıkta kolları sıvadık, çalışmalar başladık. Mesleki ve Teknik Eğitim’in genel anlamında, bakanlığımız 2023 eğitim vizyonunda atfedilen değer arttırılması faaliyeti de var. Bu kapsamda alt yapı iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Bunun meyvelerini salgın sürecinde de görmüş olduk. Okullarımızın salgın süreciyle ilgili yaptığı çalışmalarda toplumda bir karşılığı olduğunu, meslek liselerimizin daha iyi anlaşıldığını gördük. Ülke genelinde 335 bağımsız ve meslek liselerimizin bünyelerinde de eğitim merkezi programı açıyoruz. Ülkemizde 600’ün üzerinde yerde eğitim uygulamalarımız gerçekleştiriliyor. İşveren açısından teşvikler, öğrencilerimiz açısından ekonomik anlamda iyileştirme ve sosyal haklar olsun, öğrenci velilerimiz ve okullarımızla ilgili alt yapı çalışmalarının tamamı bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonuyla birlikte bu sistemde yaptığımız iyileştirmeler" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Daire Başkanlığı görevlisi Okan Doğan tarafından sunum eşliğinde projenin tanıtımı yapıldı.

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