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Asırlara meydana okuyan camiler, bu yöntemle ayakta kalıyor 700 yıllık tarihi cami, çelik ağlarla örülüyor Tarihi camiler, depreme karşı çelik millerle örülerek güçlendiriliyor

İHA

Asırlara meydana okuyan camiler, bu yöntemle ayakta kalıyor 700 yıllık tarihi cami, çelik ağlarla örülüyor Tarihi camiler, depreme karşı çelik millerle örülerek güçlendiriliyor

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen 700 yıllık tarihi İbni Neccar Cami, duvarlar arasında örülen çelik millerle gelecek nesillere aktarılacak.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyon sözleşmesi imzalanan 700 yıllık İbni Neccar Cami’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Depreme karşı özel paslanmaz çelik millerle delinip içten adeta örümcek ağı gibi örülerek güçlendiren tarihi cami, 2019 yılının Kasım ayında sözleşmenin bitmesine rağmen halen tamamlanamadı. Kapı duvarındaki kitabesinde 'Dülgeroğlu adıyla meşhur Murat oğlu Hacı Nusret tarafından 1353 yılında yapıldığı' ifade edilen İbni Neccar Cami’sinde işin büyük çoğunluğu halen duruyor. 2018 yılının Haziran ayında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında camide derin çatlaklar ortaya çıkması üzerine depreme dayanıklılık testi yapıldı. Yıllara meydan okuyan caminin depreme dayanaklı olmamasının tespiti üzerine özel teknik kullanılarak duvarlar arasında çelik paslanmaz millerle güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Zamanla yaşanan depremlerde ciddi zarar gören caminin duvarları şimdi Türkiye’de yeni uygulanan özel bir teknikle çelik millerle delinerek güçlendirildi. 700 yıllık tarihe meydan okuyan caminin özel paslanmaz çelik millerle güçlendirilmesiyle bir asır daha ayakta kalacağı ve olası depremlere karşı da dayanıklılık kazandığı belirtildi.

“Cami, 100 yıl daha ayakta kalması için güçlendirildi”
İbni Neccar Camisini güçlendirmek için Kastamonu’ya geldiklerini anlatan Restorasyon Uzmanı Ramazan Uslu, “Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihalesini yapmış olduğu İbni Neccar Camisinde güçlendirme ekibi olarak hizmet vermekteyiz. İbni Neccar Cami, İstanbul Fethinden 100 yıl önce yapılmış önemli bir camimiz. Tabii ki bu 700 yıllık tarihi eser, birçok depremler geçirmiş, bu depremlerin vermiş olduğu kalıcı hasarlar var. Bunların güçlendirilmesi için Bölge Koruma Kurulunun onaylı projesi doğrultusunda, günümüz teknolojisi ile birleştirerek tekrardan camimizi adeta çelik ağlarla dikiş yapılmaktadır. Duvar içerisindeki mevcut çatlamaların dışarıdan müdahale yapılma yöntemiyle paslanmaz levhalarla güçlendirilmesi yapıldı. Daha sonra duvar içerisindeki boşluklara da enjeksiyon harcı diye bilinen harçlarla çatlak onarımları tamamlanarak binanın önümüzdeki 100 yıl daha ayakta kalması için güçlendirilmesi yapılmış oldu. Bu güçlendirmeden sonra devam edecek onarımlar var. Kalem işlemleri tamamlanacak. Zemindeki ahşap döşemeler, kapı pencereleri yapılarak inşallah en kısa zamanda ibadete açılacak” dedi.

“Duvarlar içerisine paslanmaz çelik millerle güçlendirme yaptık”
Türkiye’de son yıllarda fazlasıyla kullanılan güçlendirme sisteminin İtalyanların çok fazla kullandığı bir yöntem olduğunu söyleyen Uslu, “Bizde bunu yaklaşık 20 yıldan beri Türkiye’de birçok camide özellikle Simav depremindeki Ulu Cami ve Nasrullah Camide, keza Bursa’da Emir Sultan Camisinde uygulamalarını yaptık. Yapmış olduğumuz yöntem duvar içerisinde camiye zarar vermeden delinerek baştanbaşa paslanmaz millerle güçlendirmesi sağlanıyor. Kagir yapıların içerisinde bulunan duvar içerisindeki ahşap yapılar yıllar içerisinde çürüyor. Bunların yerine paslanmaz ve uzun yıllar dayanabilme özelliği olan millerle yenilemek gerekiyor. Malum deprem kuşağında bir ülkeyiz. Her gün depremler oluyor. Bu depremlere yeni konutlar nasıl ki hazırlanıyorsa eski eser binalarında bu depremlere hazırlanması gerekiyor. İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışmalar depremde tarihi eser binalarımızın ayakta kalmasına İnşallah vesile ve sebep olacaktır” diye konuştu.

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