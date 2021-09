Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı Her gün bir tavuğunu çalan kuşu kıyamayıp serbest bıraktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde musallat olduğu tavuklarından her gün bir tanesini götüren, yırtıcı kuşu elleriyle yakalayan köylü, tavuklarının acısına rağmen yırtıcı kuşu severek doğaya saldı.

Hanönü ilçesinde Kavak köyü Aluç Mahallesinde ikamet eden Hamit Zeytinli, tavuklarına her gün bir yırtıcı kuşun musallat olduğunu fark etti. Zeytinli, tavuklarına musallat olan yırtıcı kuş Doğan’ı tavuklarını avlamak isterken eliyle yakaladı. Yakaladığı yırtıcı kuşa kıyamayan Hamit Zeytinli, kuşu besledikten sonra serbest bıraktı. Zeytinli, köylüler tarafından takdir edildi.

Yırtıcı kuşun her gün tavuklarını birer birer eksilttiğini söyleyen Zeytinli, "Bugün tam tavukları izlerken gökyüzünden bir Doğan’ın hızla dalış yapıp tavuğun üzerine konduğunu gördüm. Tavuğu alıp götüremeden yırtıcı kuşu elimle yakaladım. Biraz kızdım, biraz sevdim daha sonra kıyamayıp serbest bıraktım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.