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        Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun Bozkurt ve Doğanyurt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:00
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        Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Kastamonu'nun Bozkurt ve Doğanyurt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Bozkurt ve Doğanyurt kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

        Kentte daha önce Küre, İnebolu, Azdavay ve Devrekani ilçesinin tamamında, Cide, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde bugün taşımalı eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ise devam ediyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

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