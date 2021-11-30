Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası

DHA

Kuyumcu soygunu sanığına iyi hal indirimi ile 31 yıl hapis cezası


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)KASTAMONU'da soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı tabanca ile yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emrehan Tokatçı (27), iyi hal indirimi de 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Emrehan Tokatçı, 28 Ağustos'ta elindeki tabancayla Elif Pehlivan'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Emrehan Tokatçı, tabancayı doğrultup, Pehlivan'dan altınları çantaya doldurmasını istedi. Emrehan Tokatçı, buna karşı çıkan ve direnen Elif Pehlivan'a ile yanında çalışan Pınar Şenoğlu'na tabanca ile ateş ederek kaçtı. Pehlivan yaralanırken, Pınar Şenoğlu'na kurşun isabet etmedi. Polisin 15 günlük çalışması sonucu yakalanan Emrehan Tokatçı, mahkemece tutuklandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Emrehan Tokatçı'ya 'yağma' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl, Elif Pehlivan ve Pınar Şenoğlu'na yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da iyi hal indirimi uygulayarak 21 yıl 8 ay olmak üzere toplam 31 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-11-30 15:29:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna ...
Özel gereksinimli çocuklar, atlı terapiyle tekrar hayata tutundu Atlı terapi ile özel bireyler ile ailelerinin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Özel gereksinimli çocuklar, atlı terapiyle tekrar ...
Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti Kastamonu’da şu ana kadar 4 sağlık çalışanı korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını ...
Şiddetli fırtına Kastamonu’da etkili oldu
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına Kastamonu’da etkili oldu
Kastamonu'da kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerince ...
Çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan kişi ...
Yoldan çıkan kamyonet, sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Yoldan çıkan kamyonet, sulama kanalına düştü
Tosya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tosya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
MHP heyetinden Başkan Vidinlioğlu’na övgü
YEREL HABERLER MHP heyetinden Başkan Vidinlioğlu’na övgü
Yangınlarla mücadele eden Kastamonu’da, riskli 190 bin hanenin elektrik tesisatı yenileniyor Ev ve köy yangınlarıyla sık sık gündeme gelen Kastamonu’da önemli proje
YEREL HABERLER Yangınlarla mücadele eden Kastamonu’da, riskli 190 ...
Yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı
Alevlere teslim olan samanlık küle döndü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan samanlık küle döndü
Narkotik köpeği “Ceku” buldu, 4 kilogram esrar ele geçirildi Zehir tacirlerine Ceku ‘dur’ dedi
YEREL HABERLER Narkotik köpeği “Ceku” buldu, 4 kilogram esrar ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.