Tahliye olur olmaz genital bölgesine sakladığı 50 bin TL değerindeki uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen kadın, genital bölgesinde sakladığı yaklaşık 50 bin TL değerindeki 100 gram metamfetamin ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde 12 Mart’ta gerçekleştirilen Bataklık1 operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 52 şüpheli şahıstan biri olan B.C.T. isimle kadın, cezaevinden tahliye olduktan birkaç gün sonra genital bölgesinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 100 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı. B.C.T. isimli kadın ile birlikte yakalanan K.K. isimli erkek şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda esrar, kenevir bitkisi, reçeteye tabi hap, 2 adet av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde öğütmede kullanılan değirmen ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.
Olayla ilgili B.C.T. ve K.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.