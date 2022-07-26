Kastamonu isminin ‘Kasta Bin Moni’ kelimesinden geldiği ortaya çıktı Saltukname’de Kastamonu’nun isminin nereden geldiği anlatıldığı ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu isminin ‘Kasta Bin Moni’ kelimesinden geldiği ortaya çıktı Saltukname’de Kastamonu’nun isminin nereden geldiği anlatıldığı ortaya çıktı

İHA

Kastamonu isminin ‘Kasta Bin Moni’ kelimesinden geldiği ortaya çıktı Saltukname’de Kastamonu’nun isminin nereden geldiği anlatıldığı ortaya çıktı

Kastamonu’nun isminin nereden geldiğiyle ilgili halk arasında çeşitli efsanelerin anlatıldığı bilinirken, Saltukname’de de Kastamonu ismiyle ilgili ‘Kasta Bin Moni’ isminden geldiği iddia edildi. Saltukname’deki Kastamonu ile ilgili bölümü inceleyen Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Yücel, burada yazılanları toparlayarak kitap haline getirdi ve Türkçe'ye çevirdi.
Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Yücel’in “Sarı Saltuk, Atabeygazi Hüsamettin Çoban ve Kuhistan (Kastamonu)’nun Fethi” isimli kitabı yayınladı. 1480 yılında kaleme alınan, Rumeli ve Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rolü bulunan alperenlerden olan Sarı Saltuk’un efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından Saltuknâme’de Kastamonu’nun fethinin anlatıldığı bölümleri kitap haline getiren Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Yücel, halk arasında Kastamonu isminin nereden gelindiğine dair çeşitli efsanelerin dolaştığını ve bunun yanlış bilgiler olduğunu iddia etti.
Atabey Gazi’nin Kastamonu’yu fethinin konu edildiği kitapta, çeşitli ilçe ve bölgelerin eski isimleri de yer alıyor. Kitabında Kastamonu’nun fethiyle ilgili ‘Kastın ne idi Moni’ hikayesinin doğru olmayabileceğini savunan Yücel, “Kastamonu adının Saltukname’de geçen hadiselerde de görüleceği üzere, Bizans komutanı Moni ve oğlu Kasta’nın adından (Kasta bin Moni yani Moni’nin oğlu Kasta) ortaya çıktığına dair bir hüküm vermek niyetinde değiliz. Burada önemini vurgulamak istediğim şey, bundan tam 5 buçuk asır önce Candaroğulları zamanında ve Fatih devrinde, Kastamonu insanının ve Osmanlı yazarlarının bu vilayetin adının TürkBizans mücadeleleri esnasında zikri geçen bazı şahıs adlarıyla veya o dönemde yaşanan vakalarla alakalandırması gerektiğini bize anlatmaya çalışmış olmalarıdır” dedi.
Kastamonu’nun fethi için Saltuknâme’nin kaynak olarak değerlendirilebileceğinin altını çizen Yücel, “İlimizin fethi için yabancı kaynaklar yerine kendi öz kaynaklarımızın değerlendirilmeye alınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Saltukname’de Kastamonu’nun fethi ve isminin nereden geldiği anlatılıyor”
Kastamonulular arasında efsane haline gelen çok fazla ‘kastın neydi Moni?’ söylentisinin olduğunu vurgulayan Yücel, “Kastamonu’nun ismiyle ilgili bir kısım bilim adamları, Kafkaslardan geldiğini söyler, halka sorduğunuz zaman ise halk bir efsane anlatır. Kastamonu, Bizanslıların elindeyken Türk komutan ordusuyla birlikte geliyor, Kale komutanının kızı Türk komutana aşık oluyor. Anahtarı atıyor, bunun üzerine kale komutanının kızı Türklerin yanına geçiyor. Kale komutanı da kızına ‘Kastın neydi Moni’ diyor. Böyle bir söylenti gezer. 60 yıldır benim duyduğum herkesin dilinde olan bir söylem. Bir yayınevi benim geçmişteki çalışmalarımın bir kısmını bildikleri için Saltuknâme diye bir eser vardır. Bu eser ile ilgili biz bir çalışma yaptık, Kastamonu’nun adının nereden geldiğini belirleyebilmek için. Saltukname isimli esere ulaştığımızda çok orijinal Kuhistan’ın fethi diye bir konu karşımıza çıktı. Bunun üzerine Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü profesörü Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu’ndan da bilgi aldık. Bizlere Saltukname’de Kastamonu’nun fethinin anlatıldığını söyledi. Bunun üzerine biraz daha Saltukname ilgimizi çekti. Netice itibariyle bizlerde böyle bir çalışmanın içerisine girdik ve geçmiş tarihimizi bulduk. Bunun bugünün Türkçesine kazandırılması gerektiğini düşündük ve Türkİslam tarihini kendi öz kaynaklarından öğrenmesi gerekiyor diye düşündük. Saltukname’nin o bölümünü bugünün Türkçesine çevirerek bir kitap haline getirdik” şeklinde konuştu.

“Kastamonu’nun adı, Kasta Bin Moni’den türeyerek gelmiştir”
Kastamonu’nun adının bugüne kadar Saltukname’de alimlerin dikkatini hiç çekmediğini ileri süren Yücel, şunları kaydetti: “Çünkü Kastamonu adı geçmiyor. Bizans kayıtları döneminde hatta şu anda bizlerin de kullandığı Paflagonya tanımı var. Kastamonu, Sinop bölgelerinin olduğu tüm buralar Karabük, Zonguldak dahil Paflagonya diye tanımlanır. Saltukname’de Paflagonya diye tanımladığımız yer Kuhistan diye geçiyor. Kuhistan, Farsçada dağ manasına geliyor yani dağlık bölge oluyor. Bizim bölgemizde dağlık bir bölge. Kuhistan diye geçince Kastamonu’da Cebeli Hisarı diye tanımlanıyor. Cebeli’de Arapça’da dağ manasına geliyor. Yani Kastamonu ve bu çevresi dağ kale diye tanımlanınca şimdiye kadar bunu okuyan alimler, Kuhistan ve Cebeli Hisarının olduğu yerin Kaf Dağının oradaki bir ülke olduğunu var sayımından hareket etmişler. Bunu ilk kez fark eden Kastamonulu tarih profesörü Cevdet Yakupoğlu hocamızdır. Moni, kale komutanının ismidir. Bizanslı komutan, Karaman’a bağlı çünkü o dönemde orada bir Hıristiyan devleti bulunuyor. Orası Bizans İmparatoruna bağlı, böyle bir silsile mevcut. Kastamonu, Bizanslılarla Karaman’a bağlı oluyor. Bu harpler esnasında zaman zaman Atabey galip geliyor, zaman zaman ise Moni galip geliyor. Moni’nin çok sıkıştığı bir zamanda Atabey tam kaleye girmek üzereyken oğlu Kast’ta yanında takriben 10 bin kişilik bir ordu ile babasına yardıma geliyor. Eski İslami bilgilerde Kast da bin Moni diye geçer. Benim adım Süleyman, rahmet babamın ismi ise Mevlüt idi. Bu kayıt Osmanlı kaydına geçecek olsaydı Süleyman Bin Mevlüt diye geçiyor. Bu Mevlüt’ün oğlu Süleyman demektir. İslam tarihinde Ömer Bin Hattat diyoruz yani Hattat’ın oğlu Hz. Ömer demektir. Kasta Bin Moni, yanında 10 bin kişilik ordu ile babasına yardıma geliyor. Türk ile cenk devam ediyor, neticede hadise de uzun uzun anlatılıyor. Ben diyorum ki adımızı oradan buradan ya da ecnebi kaynaklardan bulacağımıza niye Kasta Bin Moni adı, Kastamonu isminin kökeni olmasın. Çünkü Kasta bin Moni hadisesinin yanında babasına 10 bin kişilik ordu ile yardımca geldiğinin hadisesini anlattıktan sonra Saltukname’de, o günden bugüne Kastamoni ismini devrediyor. Zamanla da bu isim şimdi ismi Kastamonu olmuştur. Bizde diyoruz ki Kastamonu’nun ismi Moni’den geliyor. Kastamonu tarihini anlatan bana göre oldukça gerçekti bir eserdir Saltukname. Bizlerde bu eseri bugünün Türkçesine aktardık. Kastamonu’nun Fethi diye adından da rahatça anlaşılabilecek şekilde sadeleştirip bugünün Türkçesiyle okurlarımıza anlatmaya çalıştık. Kitabın en arka sayfasında Saltukname’nin Türkçe çevirisini de koyduk. Okuyanlar rahatça anlayıp okuyabilsinler diye. Kitabın içerisinde fotoğraflar mevcut. Saltukname ile Sarı Saltuk’u da kitabımızda anlattık. Şu anda kitabımız Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı eseri adı altında yayınlandı. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Parmak izi alacağız" diyerek altınlarını dolandırdı, kaçmaya çalışırken yakalandı Sahte jandarma, JASAT'tan kaçamadı Altınları dolandırılan kadın: “Kapıya jandarma gelince korktum ve kolumdakileri çıkartıp verdim”
YEREL HABERLER "Parmak izi alacağız" diyerek altınlarını dolandırdı, ...
Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, korona virüse ...
Kastamonu'da askeri pikap alev aldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da askeri pikap alev aldı
Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı
Bin 915 Kastamonulu, Çanakkale’yi gezecek Kastamonu Belediyesi Çanakkale destanının yazıldığı topraklara gezi düzenliyor
YEREL HABERLER Bin 915 Kastamonulu, Çanakkale’yi gezecek Kastamonu ...
15 Temmuz darbe girişiminin dini ve toplumsal boyutları incelendi Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan: “FETÖ militanlarının biat etmesi için rüya simülasyonu ve rüya metaforu tekniği sıkça kullanılmıştır”
YEREL HABERLER 15 Temmuz darbe girişiminin dini ve toplumsal ...
Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, göz doldurdu
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, göz ...
Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı
YEREL HABERLER Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya ...
Kastamonu Üniversitesi’nin Ar-Ge proje başvurusunu TÜSEB kabul etti
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesi’nin Ar-Ge proje başvurusunu ...
Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları ...
Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı
YEREL HABERLER Gaz pedalı takılı kalan araç, alev alev yandı
Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: Birlikte düet yapmak isterim
YEREL HABERLER Eminem'in şarkısını paylaştığı Kastamonulu şarkıcı: ...
Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor
YEREL HABERLER Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.