Çam, meşe ve kayın ağaçlarının ağırlıkta olduğunu belirten Kazanasmaz, "Buraya, 'saklı cennet' diyebiliriz. Türkiye'de bu kadar sık, bu kadar harika ormanların olduğu az bölge var. Özellikle sonbahar mevsiminde ayrı bir görseli oluyor. Turuncu, kahverengi ve yeşilin her türlü tonunu görmek mümkün" dedi.