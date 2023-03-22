Kastamonu teravih namazı saatleri, İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin teravih namazı saatleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlayan Ramazan ayı 20 Nisan'da bitiyor. Kastamonu'da cemaatle birlikte teravih namazı kılmak isteyenler Kastamonu teravih namazı saatlerini sorguluyor. İşte, 2023 Diyanet Kastamonu teravih namazı vakti saatleri...

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